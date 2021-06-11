«Десятка» влетела в «Газель» под Астраханью: ранены 10 человек (ФОТО)

Пассажирская «Газель» и легковой автомобиль столкнулись в Наримановском районе Астраханской области. В результате аварии пострадали 10 человек, шестеро из них госпитализированы, сообщили в региональном управлении МЧС.

ДТП произошло в 07:26 по местному времени (06: 26 мск) на федеральной трассе Р22 «Каспий» неподалеку от села Рассвет.

Водитель автомобиля Lada-2110, совершая обгон, не справился с управлением и вылетел на обочину, после чего столкнулся с «Газелью», следовавшей по встречной полосе.

«Десятка» влетела в микроавтобус «Газель», фото: ГУ МВД РФ по Астраханской области

По данным областного главка МЧС, в результате аварии различные травмы получили 10 человек, шестеро пострадавших госпитализированы.

В то же время в астраханской городской больнице №3 сообщили, что в медучреждение поступили 9 пострадавших с переломами и другими травмами. Решение об их госпитализации будет принято позже, отметили в больнице, передает ТАСС.

Ранее в ГУ МВД РФ по региону сообщили, что четверо пассажиров легковушки госпитализировали с переломами. Еще два пассажира микроавтобуса получили легкие травмы, медицинскую помощь им оказали на месте.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Астрахань, Наталья Панфилова

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