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Среда, 7 июля 2021, 17:14 мск

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Под Костромой маленькая девочка умерла от выстрела из ружья

Фото: Pixabay

В Костромской области четырехлетняя девочка получила огнестрельное ранение и скончалась. Возбуждено уголовное дело.

Девочку привезла в больницу ее мать. У ребенка было огнестрельное ранение. Несмотря на усилия врачей, малышка скончалась в отделении реанимации, сообщает региональное управление СКР.

«На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области и сотрудники органов внутренних дел. При осмотре на территории домовладения следователем обнаружено охотничье ружье, принадлежность которого устанавливается», – говорится в сообщении.

Следователь назначил экспертизы, в том числе баллистическую. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Кострома, Зоя Осколкова

Кострома. Другие новости 07.07.21

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