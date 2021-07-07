Под Костромой маленькая девочка умерла от выстрела из ружья

В Костромской области четырехлетняя девочка получила огнестрельное ранение и скончалась. Возбуждено уголовное дело.
Девочку привезла в больницу ее мать. У ребенка было огнестрельное ранение. Несмотря на усилия врачей, малышка скончалась в отделении реанимации, сообщает региональное управление СКР.
«На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области и сотрудники органов внутренних дел. При осмотре на территории домовладения следователем обнаружено охотничье ружье, принадлежность которого устанавливается», – говорится в сообщении.
Следователь назначил экспертизы, в том числе баллистическую. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Кострома, Зоя Осколкова
Кострома. Другие новости 07.07.21
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