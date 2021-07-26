Лайнер «Белавиа» долетел до Москвы на одном двигателе

В столичном аэропорту «Домодедово» совершил посадку пассажирский Boeing 737 белорусской авиакомпании «Белавиа». Ранее экипаж подал сигнал бедствия.

Лайнер направлялся из Минска в Анталью, когда экипаж связался с диспетчерами и запросил экстренную посадку. Было принято решение приземляться в Москве.

Как позже выяснилось, на борту сработала сигнализация о неисправности двигателя, сообщили РИА «Новости» в авиакомпании. Экипаж аварийного борта согласно инструкциям отключил сломанный двигатель.

Самолет уже отбуксировали на стоянку, пассажирам будет предоставлен запасной борт. В скором времени они отправятся в Анталью.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.07.21

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