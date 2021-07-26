Летевший из Белоруссии в Турцию самолет подал сигнал бедствия

Летевший из Минска в Анталью самолет авиакомпании Belavia подал сигнал тревоги над Воронежской областью. Экипаж запросил посадку в Воронеже, но полетел в Москву.

По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По словам собеседника агентства, экипаж заявил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе.

«Экипаж связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации на борту, запросив экстренную посадку в Воронеже. Диспетчеры дали разрешение, а самолет стал вырабатывать топливо. Однако позднее изменил курс в направлении Москвы», – сказал источник.

В настоящее время лайнер находится у границы Липецкой и Тульской областей и продолжает движение на небольшой высоте в сторону российской столицы. РИА «Новости» уточняют, что самолет будет приземляться в Домодедово.

На борту находятся 197 пассажиров и 7 членов экипажа.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.07.21

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