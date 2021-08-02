В России полыхают более 200 лесных пожаров

В настоящее время на территории России действуют 217 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составляет 838 тысяч гектаров. Об этом сообщили в федеральной «Авиалесоохране».

За минувшую неделю потушили 443 лесных пожара на общей площади более 255 тысяч гектаров. Наибольшее число возгораний ликвидировали в Республиках Карелия, Саха (Якутия), Иркутской, Ленинградской, Владимирской, Оренбургской, Московской, Сахалинской областях, Красноярском, Алтайском краях.

«На тушении задействовано 4 919 человека, 745 единиц техники, 20 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 42 воздушных судна», – сообщили в ведомстве.

Сейчас, по данным «Авиалесоохраны», пожароопасный сезон открыт во всех субъектах страны. Особый противопожарный режим введен в 63 регионах, режим чрезвычайной ситуации – в девяти регионах России.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.08.21

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