Якут попал под суд за поджог сухой травы, превратившийся в крупный пожар

Следователи передали в суд уголовное дело жителя села в Томпонском районе Якутии, действия которого стали причиной крупного лестного пожара. Мужчину обвинили в уничтожении лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем (ч. 2 ст. 261 УК РФ).

По версии следствия, в мае 2021 года мужчина решил сжечь сухую траву на арендованном земельном участке. Но огонь его сельскохозяйственного пала перекинулся на деревья и вызвал лесной пожар.

«Огонь перешел на лесной массив. В связи с разрастанием создал угрозу п. Хандыга Томпонского района. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 33 тыс. га», – сообщили в республиканской прокуратуре.

Напомним, в Якутии сложная обстановка с лесными пожарами. Огонь затронул более 1,3 млн га, на тушение брошены силы МЧС, добровольцев, спецавиация.

Якутск, Наталья Рязанова

Якутск. Другие новости 04.08.21

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