Беглецам помогла полиция? Возбуждено дело после массового побега из подмосковного ИВС (ВИДЕО)

После дерзкого побега арестантов из изолятора временного содержания в подмосковной Истре возбуждено два уголовных дела. Следственный комитет начал расследование по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИВС (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Дело возбуждено против неустановленных сотрудников ИВС ОМВД России по Истре. Полиция открыла дело по факту самого побега (ст. 313 УК РФ).

По данным следствия, «6 августа 2021 года из ИВС ОМВД России по г. Истра совершили побег из-под стражи 5 человек, которые с применением, предположительно, гаечного ключа открутили замки дверей, после чего убежали», говорится в сообщении пресс-службы СК РФ по Московской области. Как к ним попал гаечный ключ, не уточняется.

В ведомстве подтвердили, что среди беглецов Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова и лишении свободы московского адвоката Алексея Завгороднего. По данным следствия, Мавриди с сообщниками вымогали у него недвижимость в российской столице общей кадастровой стоимостью более 55 млн рублей. Вместе с Мавриди из изолятора убежали еще четверо заключенных, привлекаемых к уголовной ответственности за кражу. По данным СМИ, Мавриди постоянно находился в СИЗО, а в ИВС его привозили только на следственные действия.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, они проводят осмотры и допросы.

В ведомстве добавили, что сейчас рассматривается вопрос об изъятии и передаче уголовного дела, возбужденного по факту побега из полиции в следственные органы Подмосковья.

СК РФ опубликовал кадры из ИВС в Истре, откуда был совершен побег

Напомним, проверку по факту побега арестантов также проводит прокуратура. Надзорное ведомство даст оценку действиям правоохранителей.

Массовый побег из ИВС был совершен в ночь на пятницу, 6 августа. СМИ ранее сообщили о задержании одного из сотрудников изолятора. Отмечалось, что его проверяют на причастность к происшествию: рассматривается как версия преступной халатности, так и версия сознательной помощи беглецам.

Тем временем в Сети появилось видео с камер наблюдения на жилом доме недалеко от изолятора в Истре, на котором запечатлены пятеро арестантов после побега из ИВС. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Baza, видно, как мужчины быстро идут по улице. Камера зафиксировала беглецов в 2:46 утра. Следы беглецов обрываются на этом видео, сообщил источник ТАСС.

По данным Baza, заключенные сбежали, сломав форточку для кормления в двери. Затем они выкрутили винты и сняли замок, а дальше прошли через весь изолятор. Попавшие на пути двери беглецы, по предварительной информации, не вскрыли, а открыли ключами, отмечает телеграм-канал «112». Оказавшись на улице, арестанты сбили навесной замок с ворот ИВС и ушли в неизвестном направлении. Сейчас отрабатывается версия, что сотрудники полиции могли быть в сговоре с заключенными и помогли им совершить побег, пишет «112». Беглецов ищут не только в московском регионе, но и в соседних областях.

Москва, Наталья Петрова

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