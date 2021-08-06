Сбежали, открутив дверные замки: в Подмосковье ищут пятерых беглецов из ИВС

Пять подсудимых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, сообщает областная прокуратура. Надзорное ведомство начало проверку по данному факту. Ведется розыск беглецов.

В ходе проверки «будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц», говорится в сообщении.

На место происшествия по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина прибыл Истринский городской прокурор Михаил Рузляев.

Источник «Интерфакса» назвал имена беглецов – это Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. По его данным, сбежавшие не вооружены. Сотрудники ИВС при побеге не пострадали.

В связи с происшествием задержан один из сотрудников изолятора. Его проверяют на причастность к инциденту. Рассматриваются как версия преступной халатности, так и версия сознательной помощи беглецам.

Позже в региональном управлении СК РФ сообщили, что арестанты около 4 часов утра открутили замки дверей при помощи гаечного ключа и скрылись в неизвестном направлении. Следователи выясняют, как запрещенный предмет попал к беглецам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.08.21

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