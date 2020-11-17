Дело об убийстве «колбасного короля»: задержан второй подозреваемый в расправе над бизнесменом

Правоохранительные органы задержали второго подозреваемого в убийстве владельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова, который был застрелен из арбалета в начале ноября в подмосковной Истре. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, предполагаемый соучастник преступления Паша Ахмедов в ближайшее время будет доставлен на допрос.

Ранее сообщалось, что одним из подозреваемых в совершении преступления является Александр Мавриди, которому также предъявлены обвинения в незаконном лишении человека свободы и вымогательстве.

Напомним, Маругов был убит в деревне Аносино Истринского района Московской области. В ночь на 2 ноября несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его гражданскую жену, и стали требовать деньги. В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать, после чего она сразу обратилась в правоохранительные органы. Прибывшие к дому силовики обнаружили бизнесмена без признаков жизни.

Установлено, что нападавшие скрылись на автомобиле. Машину удалось обнаружить в одной из деревень Истринского городского округа. В ходе ее осмотра следователями и криминалистами обнаружены маски, черные перчатки, арбалет, из которого был застрелен предприниматель, стрелы, а также иные предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.11.20

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