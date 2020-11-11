Два года в заложниках: подозреваемому в убийстве «колбасного короля» предъявлено еще одно обвинение

В Подмосковье Александру Мавриди, который является главным подозреваемым в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, предъявлено обвинение в рамках еще одного уголовного дела. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, Мавриди и его сообщнику Константину Барскому вменяется незаконное лишение человека свободы и вымогательство.

По данным следствия, в 2018 года Мавриди создал на территории Московской области организованную группу. Вместе с сообщниками он заманил столичного адвоката в загородный дом в Одинцово, где мужчину удерживали против его воли и требовали переписать его квартиры на участников преступной группы.

В СКР уточнили, что потерпевший находился в заложниках с ноября 2018 по 2 ноября 2020 года. За это время он согласился подписать договоры купли-продажи на три квартиры, расположенные в Москве. Их общая кадастровая стоимость составляет более 55 млн рублей.

Мавриди и Барскому предъявлено обвинение по ч.3 ст.127 УК РФ и п. «а, б» ст.163 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, совершенном группой лиц и вымогательстве группой лиц в целях получения имущества в особо крупном размере»).

По ходатайству следствия судом в отношении Барского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Мавриди ранее судом было принято аналогичное решение.

Стоит отметить, что о преступлении стало известно в ходе расследования уголовного дела об убийстве предпринимателя Владимира Маругова в подмосковной Истре. Во время осмотра квартиры подозреваемого был обнаружен пенсионер, прикованный к кровати. Потерпевшим оказался в прошлом известный московский адвокат.

Мавриди также обвиняется по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство»).

Напомним, Маругов был убит в деревне Аносино Истринского района. В ночь на 2 ноября 2020 года несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его гражданскую жену, и стали требовать деньги. В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу обратилась в правоохранительные органы. Прибывшие к дому силовики обнаружили бизнесмена без признаков жизни.

Установлено, что нападавшие скрылись на автомобиле. Машину удалось обнаружить в одной из деревень Истринского городского округа. В ходе ее осмотра следователями и криминалистами обнаружены маски, черные перчатки, арбалет, из которого был застрелен предприниматель, стрелы, а также иные предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.

Вечером 2 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали одного из соучастников убийства.

Напомним, несколько лет назад Маругов оказался в центре семейного скандала. Бывшая супруга олигарха Татьяна рассказала, что бизнесмен после развода оставил их сыну имущество, а затем попытался его вернуть и угрожал.

Сын Маругова от первого брака погиб год назад в результате автокатастрофы в центре Москвы.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 11.11.20

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