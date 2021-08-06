В горах Таджикистана сорвался с обрыва альпинист из России

В горах Памира при восхождении группы российских альпинистов на вершину Сент-Экзюпери один из них сорвался с обрыва. Об этом сообщает Sputnik.

Инцидент произошел 26 июля в районе ледника Федченко, рассказали агентству в российском посольстве в Таджикистане. Судьба сорвавшегося альпиниста до сих пор неизвестна. 4 августа вертолет, отправившийся на операцию спасения, потерпел крушение, пилот погиб.

В настоящий момент спасатели идут к месту происшествия, чтобы помочь раненым и эвакуировать их на безопасную территорию, куда может приземлиться вылетевший из Душанбе вертолет.

В посольстве добавили, что они держат связь с группой туристов, родственниками российского альпиниста, представителями турагентства и таджикскими коллегами, задействованными в спасательной операции.

Душанбе, Зоя Осколкова

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