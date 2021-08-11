Задержаны двое сбежавших из ИВС в Подмосковье преступников

В Московской области полицейские задержали двоих заключенных, совершивших побег из ИВС в Истре, – сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра», – рассказала Ирина Волк.

Также представитель МВД уточнила, что 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где их и обнаружили оперативники. Вместе с ними находились арендаторы квартиры – мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

«В настоящее время все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Розыск остальных участников побега продолжается», – добавила Волк.

В ночь на 6 августа пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре, открутив замки дверей гаечным ключом. Один из беглецов – Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. С ним из изолятора сбежали обвиняемые в краже уроженцы Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Возбудили два уголовных дела: о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС и по факту побега.

МВД России объявило награду в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 11.08.21

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