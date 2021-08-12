Сам пришел в полицию: задержан третий беглец из ИВС в Подмосковье

Правоохранители задержали третьего участника побега из изолятора временного содержания МВД в подмосковной Истре. Беглец сегодня сам пришел в полицию городского округа Истра. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, розыск еще двух беглецов продолжается.

Ранее МВД сообщило о задержании двух сбежавших арестантов. По данным ведомства, 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану прятались на съемной квартире в Подольске, где их обнаружили оперативники. Вместе с ними находились арендаторы квартиры – мужчина и женщина, их подозревают в пособничестве побегу из-за предоставления убежища беглецам. Все четверо доставлены в отдел полиции.

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа из ИВС в Истре сбежали пять арестантов, открутив замки дверей гаечным ключом. Среди сбежавших 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова, а также четверо подозреваемых в серии краж – выходцы из Молдавии Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Полиция объявила вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о местонахождении Мавриди.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.08.21

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