У сусликов в горах Карачаево-Черкесии выявили чуму

В горах Карачаево-Черкесии активизировался природный очаг чумы. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Специалистами противочумной станции КБР на территории труднодоступных горных урочищ Эникол и Битюк-Тюбе среди популяции сусликов выделены основные штаммы чумного микроба. Это свидетельствует об окончании межэпизоотического периода, который длился более десятилетия», – рассказал «Интерфаксу» сотрудник ведомства.

В последний раз широкое распространение инфекции среди животных на значительной территории был зарегистрировано в 2007 году. Люди в Карачаево-Черкесии болели чумой более 100 лет назад.

По словам специалиста, важно, чтобы инфекция не распространилась за пределы этих малодоступных горных территорий и в этот процесс не были вовлечены люди, использующие эти места для хозяйственной деятельности или в целях охоты.

В районе усилили профилактические мероприятия, а также рекомендовали гражданам ограничить в этих местах туристическую, исследовательскую и поисковую деятельность до ликвидации эпизоотических проявлений.

Черкесск, Зоя Осколкова

Черкесск. Другие новости 12.08.21

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