На севере Китая у девяти человек выявили сибирскую язву

В китайской провинции Шаньси девять фермеров обратились к медикам с поражениями кожи, которые схожи с симптомами сибирской язвы. Все заболевшие занимаются разведением скота.

Как сообщает местная газета «Шаньси Ваньбао» со ссылкой на центр по контролю и профилактике заболеваний, что у нескольких жителей деревни Баосянь появились папулы на конечностях, которые затем превратились в волдыри, язвы и почернения. Четыре человека были направлены на лечение в Тайюань, двоих из них уже выписали из больницы, в деревне все еще находятся пять пациентов, все они изолированы.

В деревню направили специалистов для проведения эпидемиологического расследования. В домах зараженных и на производстве, где они работают, проведена полная дезинфекция.

Ранее один случай легочной сибирской язвы был зарегистрирован в Пекине. Установлено, что зараженный контактировал с живым крупным рогатым скотом, овцами и мясными изделиями в северной провинции Хэбэй. В столицу его привезли на лечение. Пациента изолировали.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 18.08.21

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