На Кубани 16-летняя роженица задушила ребенка и умерла

В Краснодарском крае 16-летняя девочка родила ребенка в уличном туалете и избавилась от младенца. При этом у молодой матери началось кровотечение, от которого она скончалась через три дня. Возбуждено уголовное дело.

Мать и дочь переехали из Украины на Кубань два года назад, пишет «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Девочка окончила школу и поступила в техникум. После первого семестра она забеременела. Мать не спешила вести ее к врачу. В результате девочка родила в уличном туалете.

Ребенка она положила лицом на подушку, от чего новорожденный задохнулся. При родах у молодой матери началось кровотечение, однако в больницу она не обратилась. Ее мать вызвала скорую, только когда дочь перестала подавать признаки жизни.

Правоохранители проверяют причастность к смерти девочки ее матери. «По некоторым данным, еще во время беременности женщина колола своей дочери препарат, который должен был вызвать выкидыш. Роды оказались преждевременными – малыш появился на свет в сроке 5-6 месяцев. Предположительно, он был здоров, то есть смерть была насильственной», – рассказал собеседник издания.

Возбуждено сразу два уголовных дела по статьям «Смерть по неосторожности», а также «Убийство матерью новорожденного ребенка». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Краснодар, Зоя Осколкова

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