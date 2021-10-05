российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 октября 2021, 15:33 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На Кубани 16-летняя роженица задушила ребенка и умерла

В Краснодарском крае 16-летняя девочка родила ребенка в уличном туалете и избавилась от младенца. При этом у молодой матери началось кровотечение, от которого она скончалась через три дня. Возбуждено уголовное дело.

Мать и дочь переехали из Украины на Кубань два года назад, пишет «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Девочка окончила школу и поступила в техникум. После первого семестра она забеременела. Мать не спешила вести ее к врачу. В результате девочка родила в уличном туалете.

Ребенка она положила лицом на подушку, от чего новорожденный задохнулся. При родах у молодой матери началось кровотечение, однако в больницу она не обратилась. Ее мать вызвала скорую, только когда дочь перестала подавать признаки жизни.

Правоохранители проверяют причастность к смерти девочки ее матери. «По некоторым данным, еще во время беременности женщина колола своей дочери препарат, который должен был вызвать выкидыш. Роды оказались преждевременными – малыш появился на свет в сроке 5-6 месяцев. Предположительно, он был здоров, то есть смерть была насильственной», – рассказал собеседник издания.

Возбуждено сразу два уголовных дела по статьям «Смерть по неосторожности», а также «Убийство матерью новорожденного ребенка». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 05.10.21

В Екатеринбурге будут судить работника салона сотовой связи, который продавал контакты клиентов. / Липчанка угрожала взорвать подъезд, если ей не включат отопление. / Подозреваемый в тройном убийстве в Оренбуржье признал вину. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / детоубийство

Задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки под Орлом

В США наркоман устроил перестрелку с полицией и убил четверых

Полиция нашла тела матери и ребенка в лесу под Выборгом

Жительница Самары уморила голодом годовалого сына

Двое красноярцев получили большие сроки за изнасилование и убийство 12-летней школьницы

Амурчанин убил новорожденного сына, чтобы не купать его

Пьяный туляк застрелил двухлетнюю девочку на руках у матери

Подполковника полиции заподозрили в убийстве школьницы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, детоубийство,