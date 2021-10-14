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Четверг, 14 октября 2021, 15:41 мск

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Пропавший под Рязанью подросток стал жертвой ритуального убийства

В Рязанской области отчима и мачеху заподозрили в ритуальном убийстве подростка. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.

15-летний мальчик пропал 8 октября. Спустя несколько дней его тело с признаками насильственной смерти нашли в лесу, сообщили в региональном управлении СКР. Труп был спрятан под землей и мусором.

«Установлено, что к исчезновению и гибели ребенка причастны его бывший отчим 1969 года рождения и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения. По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Местоположение подозреваемых установлено, их задержали.

По уголовному делу назначена судебно-медицинская и генетическая экспертизы, уточняются мотив и другие важные детали, причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование продолжается.

Рязань, Зоя Осколкова

Рязань. Другие новости 14.10.21

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