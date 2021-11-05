В Берлине погиб российский дипломат

Российского дипломата нашли мертвым перед зданием посольства в Берлине. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, тело мужчины нашли на тротуаре у здания посольства. По предварительной версии, дипломат выпал из окна.

35-летний гражданин России находился в Берлине с лета 2019 года и был аккредитован как второй секретарь посольства. «Немецкие службы безопасности считали его неофициальным сотрудником российской внутренней спецслужбы ФСБ», – пишет журнал.

В Министерстве иностранных дел Германии подтвердили факт гибели российского дипломата. При этом официальный представитель дипломатического ведомства Кристофер Бургер не стал раскрывать детали, ссылая на положение о защите персональных данных и информации.

«Могу сказать по этому поводу, что министерству иностранных дел известно об этом происшествии. Прошу о понимании, что по причинам защиты личных данных скончавшегося и близких я не могу привести другие детали», – заявил Бургер на брифинге.

Посольство России в Германии также не комментирует гибель сотрудника «по этическим причинам», передает РИА «Новости».

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 05.11.21

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