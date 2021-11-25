Начальник полигона Капустин Яр попал под уголовное дело о хищении 300 тонн топлива

Начальник государственного центрального межвидового полигона Минобороны России Капустин Яр генерал-майор Олег Кислов отправлен под домашний арест на два месяца по делу о хищении 300 тонн топлива на сумму более 2 млн рублей, принадлежащему военному ведомству. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает газета «Коммерсантъ». По версии следствия, генерал взял мзду за передачу коммерческой организации 300 тонн мазута, которое впоследствии было продано.

Топливо было выкачано с территории 161-й школы техников ракетных войск стратегического назначения, расположенной рядом с полигоном Капустин Яр в Астраханской области.

По сведениям издания, изначально по уголовному делу проходил подчиненный Кислова, экс-начальник 161-й школы полковник Алексей Прудников. Он признал вину и заключил сделку со следствием. Офицер сообщил, что разрешил ООО «Я-Автодизель» забрать топливо из мазутохранилища школы техников объемом 300 тонн, за что получил от гендиректора компании взятку в размере 1,9 млн рублей. Эти деньги, уверяет полковник, он поделил с Кисловым. Прудников также рассказал о еще двух эпизодах коррупции своего непосредственного начальника.

До вчерашнего дня Прудников находился под арестом. По решению военного суда 24 ноября его перевели под домашний арест. Как отмечает издание, именно показания экс-главы 161-й школы техников стали основанием для домашнего ареста Кислова. Сотрудничество Прудникова со следствием было условием его выхода из СИЗО, сообщил источник газеты.

Начальника полигона Олега Кислов этапировали из Астраханской области в Москву. Военные следователи обратились в 235-й гарнизонном военном суде с ходатайством о заключении под стражу генерала, но суд выбрал для него более мягкую меру пресечения, вероятно, учтя заслуги генерала.

Москва, Наталья Петрова

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