Депутат Мособлдумы насмерть разбился на подмосковной трассе

В Подмосковье в дорожной аварии погиб депутат Мособлдумы от «Единой России» Эвклид Зафиров.

ДТП случилось в Раменском городском округе на трассе М-5 «Урал», сообщает телеграм-канал «112». Автомобиль Toyota Camry, в котором ехали 60-летний депутат и его приятель, столкнулся с фурой Renault. Зафиров и его товарищ скончались на месте происшествия. Судя по фото с места ДТП, легковушка от удара с большегрузом получила сильные повреждения.

Правоохранители и следователи устанавливают обстоятельства аварии.

Добавим, Зафиров с мая 2021 года также возглавлял совет директоров ОАО «Коломенский завод резиновых технических изделий».

Москва, Наталья Петрова

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