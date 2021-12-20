«Снежные блохи» оккупировали Подмосковье

Жители Подмосковья сообщили о нашествии «снежных блох». Тысячи этих существ поселились в сугробах под Солнечногорском и «соревнуются» в прыжках на снегу, передает телеканал «360».

Специалисты биофака МГУ уточнили, что «снежные блохи» не относятся к насекомым. Это темные бескрылые существа из отдельной группы – ногохвостки. Они прыгают, из-за чего похожи в блоху.

Ногохвосток можно встретить в разные сезоны и в разных местах. Некоторые виды вылезают во время оттепелей на поверхность снега и начинают прыгать.

Скопления ногосхосток могут порой достигать огромных масштабок и выглядеть пугающе, но их не нужно бояться, так как они безвредны для человека, растений и животных, объяснили биологи.

Москва, Наталья Петрова

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