В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газа

При взрыве газа в жилом доме в подмосковном Серпухове пострадали три человека, сообщили в пресс-службе МЧС.
Сообщение о ЧП поступило спасателям в 08:48. Бытовой газ взорвался в частном одноэтажном кирпичном доме на улице Карпова в поселке Большевик. Взрывной волной разрушена половина дома. Пожара после взрыва не последовало.
В результате инцидента пострадала семья: женщина, мужчина и их ребенок, уточнил источник ТАСС. Их состояние оценивается как средней тяжести. Пострадавшие госпитализированы.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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