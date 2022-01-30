В Подмосковье три человека пострадали при взрыве газа

При взрыве газа в жилом доме в подмосковном Серпухове пострадали три человека, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 08:48. Бытовой газ взорвался в частном одноэтажном кирпичном доме на улице Карпова в поселке Большевик. Взрывной волной разрушена половина дома. Пожара после взрыва не последовало.

В результате инцидента пострадала семья: женщина, мужчина и их ребенок, уточнил источник ТАСС. Их состояние оценивается как средней тяжести. Пострадавшие госпитализированы.

Москва, Наталья Петрова

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