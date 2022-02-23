В Новосибирске педофил с ножом напал на 11-летнюю девочку

В Новосибирске мужчина с ножом напал на 11-летнюю девочку. Полиция задержала злоумышленника. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мужчина преследовал 11-летнюю девочку и на улице Добролюбова напал на школьницу. «Подозреваемый стал угрожать несовершеннолетней ножом и предпринял попытку совершить противоправные действия», – сообщила Вовк, чьи слова приводятся на сайте «МВД медиа». По данным местных СМИ, мужчина намеривался изнасиловать ребенка. Девочка закричала, на ее крики прибежали прохожие, которые спугнули мужчину, и тот сбежал.

Спустя несколько часов злоумышленника задержали полицейские на одной из станций новосибирского метро. В ходе досмотра у него обнаружили рукавицы девочки.

Задержанным оказался 54-летний житель Новосибирска. Он был ранее судим за угрозу убийством. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства нападения на ребенка, отметила Вовк.

Новосибирск, Наталья Петрова

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