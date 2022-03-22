В Швеции в результате нападения подростка на лицей погибли две женщины

В Швеции было совершено нападение на лицей. По предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в шведском Мальмё. Правоохранители не уточнили, каким именно образом было совершено нападение, известно лишь о том, что от полученных ран скончались две сотрудницы школы.
По данным агентства, подозреваемый – 18-летний учащийся лицея был задержан полицией.
Стокгольм, Зоя Осколкова
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