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Вторник, 22 марта 2022, 10:13 мск

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В Швеции в результате нападения подростка на лицей погибли две женщины

В Швеции было совершено нападение на лицей. По предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в шведском Мальмё. Правоохранители не уточнили, каким именно образом было совершено нападение, известно лишь о том, что от полученных ран скончались две сотрудницы школы.

По данным агентства, подозреваемый – 18-летний учащийся лицея был задержан полицией.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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