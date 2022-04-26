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Вторник, 26 апреля 2022, 13:44 мск

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Мужчина с ружьем напал на детский сад под Ульяновском

Фото: Pixabay

В Ульяновской области мужчина пришел в детский сад с ружьем и открыл огонь. По предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Как сообщает телеграм-канал Baza, нападение произошло в поселке Вешкайма. Мужчина, вооруженный ружьем «Иж-27», ворвался в здание садика «Рябинка» через главный вход. Дети в этот момент спали, был тихий час.

Нападавший толкнул сотрудницу, которая мыла крыльцо, поднялся на второй этаж и открыл стрельбу. Ранения получили две нянечки, а также два малыша – 5-летний мальчик и 6-летняя девочка. После чего мужчина покончил с собой.

Отмечается, что в учреждении нет охранника, установлена только тревожная кнопка.

На месте работают правоохранительные органы. Мотив преступника устанавливается.

Ульяновск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / детоубийство

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Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, детоубийство, Убийства,