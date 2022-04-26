Устроивший стрельбу в детском саду под Ульяновском был психически болен

Мужчина, который устроил стрельбу в детском саду поселка Вешкайма Ульяновской области, состоял на учете как психически больной. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, стрелял местный житель Ахтямов Руслан. «Убийца Ахтямов Руслан Рушанович 1996 г. р., житель Вешкайма, состоит на учете как психически больной», – написала омбудсмен в своем телеграм-канале.

Ружье принадлежит пенсионеру Дронину Александру. Прежде, чем покончить с собой, нападавший убил воспитателя, а также двух детей. Кроме того, он ранил младшего воспитателя. Пострадавшая женщина находится в больнице. Ее состояние стабильное.

«Следственным управлением СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело об убийстве на территории детского сада по ч. 2 ст. 105 УК РФ, – сообщили в ведомстве. – В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления по Ульяновской области. Выясняются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления».

По данным телеграм-канала «112», Ахтямов с Дрониным поехали утром в лес, чтобы пристрелять ружье Иж-27, принадлежащее пенсионеру. Тело Дронина с огнестрельными ранениями позже было обнаружено на свалке недалеко от детского сада.

Ульяновск, Зоя Осколкова

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