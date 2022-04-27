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Среда, 27 апреля 2022, 14:32 мск

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В Подмосковье мать утопила малолетнего сына в ванной

В Московской области женщина утопила в ванной своего шестилетнего сына. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в городе Кубинке Одинцовского округа. Тело ребенка нашел отец, когда вернулся с работы. Он вызвал скорую помощь и обратился в правоохранительные органы. Малыш находился с матерью, при этом на первый взгляд следов насилия обнаружено не было.

Экспертиза показала, что мальчик утонул, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мать утром повела сына мыться в ванную. Сначала женщина набрала воды и оставила ребенка купаться одного, но затем вернулась и «окунула голову ребенка под воду и держала его так, пока мальчик не перестал подавать признаки жизни».

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемую задержали, с ней работают следователи.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / детоубийство

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