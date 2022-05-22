Четырехлетний ребенок утонул в бассейне подмосковного фитнес-клуба

В подмосковном Королеве четырехлетний мальчик утонул в бассейне фитнес-клуба. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Согласно материалам следствия, в субботу, 21 мая, мальчик находился с родственниками в бассейновой зоне. «В какой-то момент, оставшись без надлежащего наблюдения со стороны персонала фитнес-клуба, ребенок спрыгнул с обходной дорожки в воду бассейна, после чего погрузился на дно», – уточнили в СКР.

Мальчика вскоре достали из воды, но спасти его не удалось, несмотря на попытки оказать первую помощь.

По данным СМИ, тонущего мальчика заметили не сразу, а вытащил его посетитель фитнес-центра и пытался оказать ему помощь. Об этом пишет издание korolevriamo.ru со ссылкой на посетителей бассейна. Очевидица рассказала, что ребенок, как ей показалось, был с бабушкой. По ее словам, ЧП произошло, когда женщина отошла от бассейна, чтобы поговорить по телефону.

Следователи изъяли для изучения записи камер видеонаблюдения в бассейне, провели допросы сотрудников фитнес-клуба, родных погибшего ребенка, свидетелей и очевидцев. Назначено проведение судмедэкспертизы и других следственных действий.

Москва, Наталья Петрова

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