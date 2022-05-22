российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 22 мая 2022, 18:28 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Четырехлетний ребенок утонул в бассейне подмосковного фитнес-клуба

В подмосковном Королеве четырехлетний мальчик утонул в бассейне фитнес-клуба. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Согласно материалам следствия, в субботу, 21 мая, мальчик находился с родственниками в бассейновой зоне. «В какой-то момент, оставшись без надлежащего наблюдения со стороны персонала фитнес-клуба, ребенок спрыгнул с обходной дорожки в воду бассейна, после чего погрузился на дно», – уточнили в СКР.

Мальчика вскоре достали из воды, но спасти его не удалось, несмотря на попытки оказать первую помощь.

По данным СМИ, тонущего мальчика заметили не сразу, а вытащил его посетитель фитнес-центра и пытался оказать ему помощь. Об этом пишет издание korolevriamo.ru со ссылкой на посетителей бассейна. Очевидица рассказала, что ребенок, как ей показалось, был с бабушкой. По ее словам, ЧП произошло, когда женщина отошла от бассейна, чтобы поговорить по телефону.

Следователи изъяли для изучения записи камер видеонаблюдения в бассейне, провели допросы сотрудников фитнес-клуба, родных погибшего ребенка, свидетелей и очевидцев. Назначено проведение судмедэкспертизы и других следственных действий.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

В Подмосковье мать отравила сына и совершила суицид из-за долгов по ипотеке / 13 детей попали в больницу после отравления в детсаду в Подольске, возбуждено дело / СКР возбудил дело после взрыва газа в Подмосковье. Под завалами дома могут находиться люди / При взрыве газа в подмосковной пятиэтажке погиб один человек, еще 10 ранены / В Подмосковье рейсовый автобус упал с эстакады, есть погибшие (ФОТО) / Суд вынес приговор экс-главе Раменского района за убийство любовницы / Упавшая с крыши наледь убила женщину в Подмосковье / Подмосковье готовится принять беженцев из ЛДНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье,