Задержан директор подмосковного фитнес-центра после гибели ребенка в бассейне

В подмосковном Королеве задержан директор фитнес-центра после гибели четырехлетнего мальчика в бассейне.

Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть ребенка (п. «б» ч.2 ст.238 УК РФ), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Ребенок утонул в бассейне в субботу, 21 мая. «По данным следствия, подозреваемый не обеспечил должным образом выполнение требований безопасности пребывания посетителей в бассейной зоне, в результате чего ребенок, оставшись без надлежащего наблюдения со стороны персонала фитнес-центра, спрыгнул с обходной дорожки в воду бассейна и стал тонуть. Несмотря на попытки оказания первой медицинской помощи, мальчик скончался», – говорится в сообщении СКР.

По словам очевидцев, исчезновение мальчика заметили не сразу. Ребенка вытащил из воды посетитель фитнес-клуба. Он пытался оказать первую помощь, однако спасти мальчика не удалось.

В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, добавили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

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