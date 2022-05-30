В Карачаево-Черкессии школьников заставили поднимать юбки и расстегивать ширинки перед госэкзаменом

В Карачаево-Черкессии перед ОГЭ школьников заставили раздеться, чтобы проверить на наличие телефонов и шпаргалок. Родители обратились в прокуратуру.

Дети прошли через металлоискатель, а также предварительно сдали свои гаджеты. Однако этого оказалось недостаточно, пишет телеграм-канал «Mash». Девочек просили снять обувь и поднять юбки, а мальчиков – расстегнуть ширинки на брюках и показать зону ниже пояса.

Многих учеников такая ситуация сильно расстроила. По данным канала, около 30 детей выбежали из школы в слезах, двое почуствовали недомогание.

Отмечается, что в школу пригласили министра образования, которому удалось решить вопрос и учеников все-таки допустили к сдаче экзамена. Родители написали обращение в прокуратуру и в городскую администрацию.

Черкесск, Зоя Осколкова

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