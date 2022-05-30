российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 мая 2022, 14:41 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Карачаево-Черкессии школьников заставили поднимать юбки и расстегивать ширинки перед госэкзаменом

В Карачаево-Черкессии перед ОГЭ школьников заставили раздеться, чтобы проверить на наличие телефонов и шпаргалок. Родители обратились в прокуратуру.

Дети прошли через металлоискатель, а также предварительно сдали свои гаджеты. Однако этого оказалось недостаточно, пишет телеграм-канал «Mash». Девочек просили снять обувь и поднять юбки, а мальчиков – расстегнуть ширинки на брюках и показать зону ниже пояса.

Многих учеников такая ситуация сильно расстроила. По данным канала, около 30 детей выбежали из школы в слезах, двое почуствовали недомогание.

Отмечается, что в школу пригласили министра образования, которому удалось решить вопрос и учеников все-таки допустили к сдаче экзамена. Родители написали обращение в прокуратуру и в городскую администрацию.

Черкесск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЕГЭ

В ЕГЭ могут появиться задания по спецоперации на Украине / В России из-за пандемии снижается качество знаний у школьников / Большинство россиян выступают за отмену Единого государственного экзамена / ЕГЭ без упрощения, ПЦР-тестов и только для поступающих в вузы: Рособрнадзор – об экзаменах в 2022 году / «Нельзя возвращаться к советской системе»: в Госдуме отказываются отменять ЕГЭ / Глава Следственного комитета назвал ЕГЭ пыткой для молодежи / В России изменятся модели ЕГЭ по всем предметам / ЕГЭ снова будет обязательным для всех выпускников школ в 2022 году

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Кавказ, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЕГЭ,