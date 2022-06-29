Сайт «Роскосмоса» подвергся хакерской атаке

Сайт «Роскосмоса» атаковали хакеры. Об этом сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.

«После публикации «Роскосмосом» космических снимков «центров принятия решений», сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке», – написал он в своем Telegram-канале.

Струговец уточнил, что в отличие от марта-апреля, кибератака была организована не из-за рубежа, а из родного Екатеринбурга.

Ранее «Роскосмос» опубликовал снимки и координаты «центров принятия решений» стран НАТО. «Пока представители 30 стран альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых «центров принятия решений», поддерживающих украинских националистов», – говорится в Telegram-канале госкорпорации.

В публикации размещены снимки места проведения саммита НАТО в Мадриде, Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, минобороны Великобритании и других центров принятия решений в Париже, Германии и Брюсселе.

Москва, Зоя Осколкова

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