Провел в лесу 10 дней, ел доширак: найден выживший с разбившегося в Якутии Ан-2

Одному человеку удалось выжить при крушении самолета Ан-2 в Якутии, которое произошло 21 июня. Об этом сообщил глава Якутии Арсен Николаев в своем телеграм-канале.

По его словам, выжившего мужчину зовут Павел Кривошапкин. «Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь», – написал Николаев.

Мужчина провел в лесу десять дней и в итоге смог самостоятельно выйти к спасателям, которые сегодня, 1 июля, обнаружили пропавший вертолет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в авиакомпании «Полярные авиалинии». С принадлежавшего этому перевозчику поискового вертолета заметили разбившееся воздушное судно.

Кривошапкин рассказал спасателям, что во время полета Ан-2 попал в сильный туман, сообщает телеграм-канал Shot. По его словам, пилот пытался то поднимать, то опускать самолет, но в результате он врезался в гору. Мужчина очнулся в салоне и смог выбраться наружу. На берегу озера он нашел пустой рыбацкий домик. Кривошапкин питался припасами рыбака – дошираком. «Штук 10 съел», – рассказал он. По его словам, от удара после падения самолета у него болят ребра, «с левой стороны гематомы на голове».

Спасатели обнаружили выжившего, когда тот махал палкой, обмотанной оранжевым спасательным жилетом.

Напомним, самолет Ан-2 утром 21 июня вылетел из Ус-Хатынга (Якутск) и должен был приземлиться на площадке «Вертикальный» в Кобяйском районе Якутии, но так и не прибыл туда в назначенное время и пропал с радаров. На борту находились три человека – два члена экипажа и один пассажир, а также одна тонна груза. По факту пропажи Ан-2 было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Спустя 10 суток с момента исчезновения фрагменты самолета Ан-2 были найдены на склоне горы в Кобяйском районе Якутии, в 46 км от поселка Себян-Кюель. Спасатели обнаружили тела двух погибших членов экипажа. Обгоревшее тело одного из них находилось около самолета. Второго погибшего нашли в кабине, его тело также обгорело, сообщает региональное управление МЧС.

Якутск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»