В Казахстане взрыв произошел на нефтяном месторождении

В Казахстане прогремел взрыв на крупнейшем нефтяном месторождении. По предварительным данным, двое рабочих погибли, еще трое пострадали. Проводится расследование.
Инцидент произошел на западе страны, на месторождении Тенгиз в Атырауской области, сообщили в полиции. Предположительно произошел разрыв трубы.
«В результате погибли двое рабочих 1985 года рождения. Медицинская помощь оказывается трем рабочим, получившим различные телесные повреждения», – говорится в сообщении.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда.
Астана, Зоя Осколкова
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