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Среда, 6 июля 2022, 12:18 мск

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В Казахстане взрыв произошел на нефтяном месторождении

В Казахстане прогремел взрыв на крупнейшем нефтяном месторождении. По предварительным данным, двое рабочих погибли, еще трое пострадали. Проводится расследование.

Инцидент произошел на западе страны, на месторождении Тенгиз в Атырауской области, сообщили в полиции. Предположительно произошел разрыв трубы.

«В результате погибли двое рабочих 1985 года рождения. Медицинская помощь оказывается трем рабочим, получившим различные телесные повреждения», – говорится в сообщении.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда.

Астана, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Казахстан

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