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Суббота, 16 июля 2022, 12:38 мск

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В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве семьи

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве четырех человек. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Накануне стало известно о гибели семьи в городе Новошахтинске. В доме обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями, в том числе трехлетнего мальчика. Кроме того, была ранена четырехлетняя девочка, которая сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

«В ходе следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями СК России совместно с сотрудниками полиции, задержан подозреваемый. Им оказался 36-летний местный житель. В ближайшее время он будет допрошен следователями об обстоятельствах совершенного преступления», – сообщили в СКР.

Телеграм-канал «112» уточняет, что убийца заехал на автомобиле в лесополосу и находился там, пока его не обнаружили полицейские. Предположительно, у него возник конфликт с главой семьи.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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