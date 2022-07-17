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Воскресенье, 17 июля 2022, 09:17 мск

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В Греции потерпел крушение самолет украинской авиакомпании

В Греции рухнул грузовой борт украинской авиакомпании. Самолет загорелся в воздухе и упал на поле. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Ан-12 выполнял коммерческий рейс из Сербии в Иорданию. Экипаж запросил аварийную посадку в аэропорту Кавалы, но немного недотянул. Самолет загорелся, начал терять высоту, развернулся вокруг своей оси и упал возле села Палеохори.

Судно рухнуло на кукурузное поле, повредив по пути линию электропередачи. Затем пожар разгорелся, прогремели несколько взрывов. Сотрудникам экстренных служб запрещено подходить близко к горящему самолету.

Известно, что на борту находились 8 членов экипажа, а также 12 тонн опасного груза. Возможно, речь идет о боеприпасах.

Афины, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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Европа, В мире, Конфликт на Украине, Скандалы и происшествия, Авиакатастрофы,