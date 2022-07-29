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Пятница, 29 июля 2022, 13:48 мск

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В Кабардино-Балкарии обнаружили тело убийцы двух человек

Тело 43-летнего убийцы директора интерната в Кабардино-Балкарии нашли на берегу реки Чегем. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, труп Альберта Мамбетова обнаружили вечером 27 июля. «В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, назначено проведение ряда судебных экспертиз», – добавили в СКР.

Как писал «Новый День», 18 июля вооруженный мужчина убил директора психоневрологического интерната и его охранника. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Преступника разыскивали почти две недели. По версии следствия, убийство он планировал на протяжении длительного времени из-за неприязненных отношений.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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