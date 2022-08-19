На омской трассе «Лада» въехала в трактор. Погибли четверо, в том числе двое детей (ФОТО)

Легковой автомобиль столкнулся с трактором на трассе в Нижнеомском районе Омской области. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Еще три человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.
Авария произошла вечером 18 августа в районе 145 километра автодороги Омск – Муромцево – Седельниково. Управлявшая автомобилем «Лада Ларгус» женщина не выдержала безопасную дистанцию и допустила столкновение с двигавшимся впереди трактором МТЗ-80 с прицепом.
Жертвами аварии стали четыре пассажира легковушки: женщина и мужчина скончались на месте происшествия, десятилетняя и годовалая девочки от полученных травм скончались позднее в больнице.
Водитель и еще двое детей были госпитализированы. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, говорится в сообщении УМВД по региону.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает областная прокуратура.
«Ход расследования уголовного дела и установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры Омской области», – отметили в надзорном ведомстве.
Омск, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube