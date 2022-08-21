Микроавтобус столкнулся с двумя фурами в Ульяновской области, погибли 16 человек (ОБНОВЛЕНО)

В Ульяновской области в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом и двумя фурами погибли 15 человек. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на экстренные службы. До этого пресс-служба регионального полицейского главка сообщила о 14 погибших и трех госпитализированных.

Обновлено в 17:09. По последним данным, число жертв ДТП достигло 16 человек, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по региону. Врачи борются за жизнь троих пострадавших, уточнили в полиции.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских ранее сообщил, что в ДТП выжили четыре человека. «Три мужчины и одна женщина находятся в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Троих из них готовим к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске», – написал он в Telegram.

По данным областного управления МЧС, авария произошла около 13:10 мск в Николаевском районе на трассе М5-«Урал» между населенными пунктами Новоспасское и Николаевка.

«Водитель большегруза не затормозил заблаговременно и совершил наезд на стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями», – сообщили в полиции. Водитель грузовика, врезавшегося в автобус, погиб.

Судя по видео с места аварии, микроавтобус смяло между двумя фурами.

Telegram: ДТП на трассе М-5

В микроавтобусе находились 18 пассажиров – граждане Казахстана. Обстоятельства автоаварии устанавливаются. На месте ДТП работают экстренные службы. Движение на участке трассы М-5 в Ульяновской области, где произошла авария, перекрыто.

Ульяновск, Наталья Петрова

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