Пьяный водитель без прав устроил ДТП с тремя погибшими в Приморье (ФОТО)

Следственные органы в Приморском крае возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Авария произошла вечером 22 августа на федеральной автотрассе Владивосток – Хабаровск в Кировском районе Приморья. 34-летний водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF, информирует пресс-служба краевого управления МВД РФ.

В результате аварии погибли три пассажира Toyota: трехлетний мальчик и две женщины. Ребенок находился на заднем сидении в специальном удерживающем устройстве. В момент ДТП с мальчиком выбросило из салона на дорогу. Смертельные травмы также получили 45-летняя мать ребенка и 41-летняя женщина, находившиеся на заднем сидении. Обе не были пристегнуты.

Пьяный водитель без прав угробил трех пассажиров, фото: ГУ МВД РФ по Приморскому краю

В салоне легковушки находились еще 11-летняя девочка и четырехлетний мальчик – дети погибших женщин. Они вместе с водителем госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту смертельного ДТП возбуждено дело по п.п. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), говорится в сообщении СУ СКР по Приморскому краю.

Как выяснилось, водитель Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел прав на управление транспортным средством. Ранее он привлекался к административной ответственности за пьяную езду и управление автомобилем водителем без прав.

Владивосток, Наталья Петрова

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