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Понедельник, 29 августа 2022, 08:11 мск

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В Приамурье пять человек стали жертвами пьяного водителя грузовика

Трое взрослых и двое детей погибли при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Амурской области. Водитель грузовика был под наркотиками и решил проехать по встречной полосе.

Авария случилась около 20:40 часов 28 августа на 1324-м км трассы Чита-Хабаровск в Шимановском районе. По данным ГИБДД, грузовик Mitsubishi Fuso выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Funcargo, в котором ехала семья с двумя детьми. Выжил один пассажир легковушки, а трое взрослых и дети 6 и 11 лет погибли на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего водителя грузовика, оставшегося в живых. В его крови нашли наркотики. Теперь за нарушение ПДД, совершенное в опьянении и повлекшее смерть более двух лиц, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, рассказали в управлении СКР по Амурской области.

Благовещенск, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Автокатастрофа,