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Четверг, 1 сентября 2022, 08:17 мск

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Шесть человек погибли в лобовом ДТП в горах Дагестана

В результате аварии с участием трех легковых автомобилей в Дагестане погибли шесть человек, еще один пострадал. Об этом сообщает республиканское управление МВД.

Смертельное ДТП произошло около 23:00 среды, 31 августа, в горном Унцукульском районе, на 10 км автодороги Шамилькала – Временный. По данным полиции, водитель ВАЗ-2112, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями LADA Granta и ВАЗ-21093.

«В результате аварии от полученных травм на месте происшествия погибли шесть человек, один человек пострадал», – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Это уже вторая дорожная авария с большим числом жертв в Дагестане за последние три дня. Вечером 29 августа в Тарумовском районе автомобиль ВАЗ-211540 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли пять человек – водитель легковушки и четверо пассажиров, в том числе ребенок.

Махачкала, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Автокатастрофа

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