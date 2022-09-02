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Пятница, 2 сентября 2022, 08:52 мск

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Пациентка скорой помощи погибла в результате ДТП с грузовиком на Кубани

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Кубанские правоохранители выясняют обстоятельства смертельной аварии с участием машины скорой помощи и грузовика. В результате ДТП погибла 74-летняя женщина, находившаяся в автомобиле неотложки, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла в четверг около 20:40 на 232 километре трассы Краснодар – Ейск. «В результате ДТП в автомобиле скорой помощи от полученных травм скончалась 74-летняя пациентка», – говорится в сообщении. Еще три человека – оба водители и фельдшер – пострадали. Водитель скорой помощи сейчас находится в реанимации. Медик и водитель грузовика госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники полицию проводят проверку по факту автоаварии, причины ДТП устанавливаются.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Автокатастрофа

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