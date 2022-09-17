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Воскресенье, 18 сентября 2022, 12:11 мск

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В ЮАР 19 детей погибли в ДТП со школьным автобусом

В ЮАР в результате столкновения школьного микроавтобуса с грузовиком погиб 21 человек. Среди жертв – 19 детей в возрасте от 5 до 12 лет. Об этом сообщил телеканал eNCA.

Страшная авария произошла в провинции Квазулу-Наталь, неподалеку от города Понгола.

Водитель большегруза пытался обогнать другой автомобиль, потерял управление и протаранил школьный микроавтобус. После ДТП водитель грузовика скрылся с места происшествия. Правоохранители ведут его поиски.

Претория, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Автокатастрофа

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