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Воскресенье, 23 октября 2022, 15:37 мск

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В Узбекистане из-за взрыва на военном складе были повреждены почти четыре тысячи зданий

В Узбекистане произошел взрыв на складе Министерства обороны страны. В результате пострадали 16 человек, при этом повреждения получили около четырех тысяч строений.

Взрыв произошел 22 октября в поселке Малик Сырдарьинской области на западе Узбекистана. Военные оцепили и закрыли въезды в расположенные вблизи воинской части населенные пункты. Причины ЧП устанавливаются.

«Всем пострадавшим была немедленно оказана первая помощь. Среди пострадавших нет тяжелораненых и больных в критическом состоянии», – говорится в сообщении в телеграм-канале Министерства здравоохранения Узбекистана.

Для оценки ущерба была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители профильных ведомств и местных властей. Согласно подсчетам, в 3 742 жилых и нежилых помещениях имелись частичные повреждения кровли, перекрытий, окон и дверей. В настоящее время проводятся восстановительные работы.

Ташкент, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Узбекистан

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