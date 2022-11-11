Полиция Австралии обвинила русских хакеров в краже данных страховой компании

Федеральная полиция Австралии обвинила хакеров из России в краже персональных данных клиентов крупнейшей в стране медицинской страховой компании Medibank.

«По нашим данным, виновные во взломе находятся в России. Все указывает на группу киберпреступников, которые, вероятно, также несут ответственность за прошлые серьезные атаки в странах по всему миру», – заявил комиссар Риз Кершоу.

Более того, австралийские правоохранители установили личности хакеров, ответственных за взлом, и контактируют по этому вопросу с полицией в России. Преступление может затронуть миллионы людей и нанести ущерб крупному австралийскому бизнесу, подчеркнул Кершоу.

Ранее в Medibank заявили, что хакерская атака завершилась неудачей и злоумышленникам не удалось получить доступ к личным данным клиентов. Однако позже компания подтвердила кражу информации и оценила ущерб в 20 млн долларов, пострадавшими были признаны 9,7 млн человек.

Канберра, Зоя Осколкова

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