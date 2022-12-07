16 человек погибли в ДНР в ДТП с военным грузовиком

В результате столкновения грузовика с военнослужащими и микроавтобуса в Шахтерском районе ДНР погибли 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Авария произошла на автодороге Шахтерск – Торез. Жертвами ДТП стали 16 человек, в том числе водитель грузового автомобиля. Еще три человека получили тяжелые травмы. Пострадавшие помещены в реанимацию.

Обстоятельства ДТП выясняются, на месте трагедии работают оперативные службы.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, передает Mash.

Москва, Наталья Петрова

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