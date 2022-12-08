Четыре человека заживо сгорели в автомобиле после ДТП под Оренбургом

Четыре человека стали жертвами ночного ДТП с участием легкового автомобиля и «Газели» в Тоцком районе Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка. Легковушка после лобового столкновения с фургоном загорелась, находившееся в ней люди погибли.

Авария произошла на 240 км трассы Оренбург – Самара. По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля ZAZ Chance, двигаясь со стороны села Тоцкое в сторону Оренбурга, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Газель».

В результате ДТП водитель и три пассажира легковушки погибли на месте. В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

По данным регионального управления МЧС, водитель «Газели» получил травмы и госпитализирован.

Оренбург, Наталья Петрова

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