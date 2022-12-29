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Четверг, 29 декабря 2022, 15:10 мск

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На территорию Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300

Фото: Минобороны РФ

На территории Белоруссии была обнаружена украинская ракета комплекса С-300. О произошедшем доложили главе государства Александру Лукашенко. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300», – говорится в сообщении.

Президента республики Александра Лукашенко проинформировали об инциденте. Он поручил Следственному комитету и Министерству обороны выяснить причины произошедшего.

«По имеющейся информации, рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, либо ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси», – сообщает «БелТА».

Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

В настоящее время на месте падения ракеты работают следователи, правоохранители и представители Минобороны Белоруссии.

Минск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Белоруссия

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