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Четверг, 29 декабря 2022, 16:42 мск

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Минобороны Белоруссии: ПВО сбила залетевшую в воздушное пространство страны украинскую ракету С-300

Минобороны Белоруссии сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили ракету в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. По предварительной информации, обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.

«Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель», – говорится в сообщении военного ведомства. «В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины», – отметили в Минобороны.

В ведомстве пообещали сообщить подробные детали произошедшего в ближайшее время.

В свою очередь, военный комиссар Брестской области Олег Коновалов заявил, что местным жителям не стоит волноваться. «Такие случаи, к сожалению, бывают», – добавил он.

Ранее сегодня агентство БелТА сообщило о падении украинской ракеты комплекса С-300 на территории Белоруссии. Информации о пострадавших не поступало. Отмечалось, что рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на белорусскую территорию, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, либо ракета сбита в результате работы систем ПВО Белоруссии.

Минск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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