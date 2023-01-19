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Суббота, 21 января 2023, 15:03 мск

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Гражданина Швеции приговорили к пожизненному заключению за шпионаж в пользу России

В Швеции осудили двух братьев, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает портал The Local.

24-летнего Пеймана Киа приговорили к пожизненному заключению, а его младшего брата Паяма – к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы. Окружной суд Стокгольма счел отягчающими обстоятельства преступления, совершенного братьями.

Один из осужденных работал в структурах безопасности и вооруженных силах, а потому имел доступ к секретной информации. По данным суда, они получили на руки около ста документов, чтобы впоследствии передать их Москве.

Преступления совершались на протяжении десяти лет. Братья были задержаны осенью 2021 года. Оба своей вины так и не признали.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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